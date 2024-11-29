Посольство Украины выясняет ситуацию с задержанием украинца в Словакии

Посольство Украины в Словакии не получало сообщений о задержании гражданина Украины в связи с расследованием угрозы критической инфраструктуре.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Укринформу, передает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, по состоянию на четверг, 28 ноября, в посольское учреждение в Словакии не поступала информация о задержании гражданина Украины.

Следовательно, учреждение обратилось в словацкие компетентные органы для выяснения ситуации.

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"Дело находится на контроле", – заверили в МИД.

Накануне, 28 ноября, руководитель Словацкой службы информации Павел Гаспар заявил, что словацкие правоохранители задержали двух граждан Украины в рамках расследования волны минирований и угроз критической инфраструктуре. По его словам, задержание произошло еще 26 ноября.

Тогда же словацкие сообщили о задержании украинца в городе Михаловце на востоке Словакии, а также об обысках у другого гражданина Украины в селе Винне неподалеку.