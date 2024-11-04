У МЗС РФ департамент загальноєвропейської співпраці перейменували на департамент проблем

У МЗС Росії перейменували департамент загальноєвропейського співробітництва на департамент європейських проблем.

Це випливає зі структурної схеми, опублікованої на сайті МЗС, повідомляють російські ЗМІ.

Офіційна представниця російського міністерства Марія Захарова пояснила це "зміною геополітичних реалій і необхідністю адаптації під них діяльності МЗС", а також "очевидною деградацією структур багатостороннього співробітництва в Європі".

Цей підрозділ буде, як і раніше, буде займатися питаннями міжнародних європейських організацій – ОБСЄ, Радою Європи, Євросоюзом і НАТО.

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Очолив департамент Владислав Масленніков. З 18 жовтня він був призначений директором департаменту загальноєвропейського співробітництва, який і був перейменований на департамент європейських проблем.

З усіма організаціями, які перебувають у віданні департаменту, РФ і справді має проблеми. ОБСЄ переживає кризу, із Ради Європи Росію виключили, а з ЄС і НАТО РФ не має жодних офіційних відносин і розглядає їхні країни-члени як недружні.