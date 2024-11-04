В МИД РФ департамент общеевропейского сотрудничества переименовали в департамент проблем

В МИД РФ переименовали департамент общеевропейского сотрудничества в департамент европейских проблем.

Это следует из структурной схемы, опубликованной на сайте МИД, сообщают российские СМИ.

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова объяснила это "изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них деятельности МИД", а также "очевидной деградацией структур многостороннего сотрудничества в Европе".

Это подразделение будет, как и раньше, будет заниматься вопросами международных европейских организаций – ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом и НАТО.

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Возглавил департамент Владислав Масленников. С 18 октября он был назначен директором департамента общеевропейского сотрудничества, который и был переименован в департамент европейских проблем.

Со всеми организациями, которые находятся в ведении департамента, РФ действительно имеет проблемы. ОБСЕ переживает кризис, из Совета Европы Россию исключили, а с ЕС и НАТО РФ не имеет никаких официальных отношений и рассматривает их страны-члены как недружественные.