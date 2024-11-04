У Молдові соціалісти не визнають вибори за кордоном і вважають переможцем Стояногло

Проросійська Партія соціалістів заявила, що не визнає результати голосування за кордоном на президентських виборах у Молдові, і вважає "справжнім" переможцем виборів свого кандидата Александра Стояногло.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", з такою заявою ПСРМ вийшла у понеділок 4 листопада.

Соціалісти заявили, що не вважають вільними демократичними виборами голосування 3 листопада, "особливо у Придністровському регіоні і на закордонних дільницях".

"Мая Санду стала "президенткою діаспори". Партія соціалістів не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможицею", – йдеться у заяві партії.

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Соціалісти заявили, що будуть говорити з іншими партіями і створювати "спільну стратегію деполітизації держорганів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній".

"Жителі Молдови 3 листопада 2024 року ухвалили рішення, вказуючи на своє прагнення змінити цю владу. Жителі Молдови будуть вирішувати і надалі – на майбутніх парламентських виборах", – заявили в ПСРМ.

Нагадаємо, за результатами підрахунку усіх голосів Санду перемогла з 55,33%, із перевагою у 10 відсоткових пунктів над кандидатом соціалістів Стояногло. На закордонних дільницях за Маю Санду проголосували понад 80% виборців, проте всередині країни вона поступилася йому на 2,4%.

Після перемоги на виборах Санду заявила про "безпрецедентну атаку" на Молдову.

Детально про другий тур та його підсумки – у статті: Врятувати розділену Молдову. Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.

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