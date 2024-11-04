В Молдове социалисты не признают выборы за рубежом и считают победителем Стояногло

Пророссийская Партия социалистов заявила, что не признает результаты голосования за рубежом на президентских выборах в Молдове, и считает "настоящим" победителем выборов своего кандидата Александра Стояногло.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", с таким заявлением ПСРМ вышла в понедельник 4 ноября.

Социалисты заявили, что не считают свободными демократическими выборами голосование 3 ноября, "особенно в Приднестровском регионе и на зарубежных участках".

"Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победительницей", – говорится в заявлении партии.

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Социалисты заявили, что будут говорить с другими партиями и создавать "совместную стратегию деполитизации госорганов и обеспечения равных условий во время избирательных кампаний".

"Жители Молдовы 3 ноября 2024 года приняли решение, указывая на свое стремление сменить эту власть. Жители Молдовы будут решать и в дальнейшем – на предстоящих парламентских выборах", – заявили в ПСРМ.

Напомним, по результатам подсчета всех голосов Санду победила с 55,33%, с преимуществом в 10 процентных пунктов над кандидатом социалистов Стояногло. На зарубежных участках за Майю Санду проголосовали более 80% избирателей, однако внутри страны она уступила ему на 2,4%.

После победы на выборах Санду заявила о "беспрецедентной атаке" на Молдову.

Подробно о втором туре и его итогах – в статье: Спасти разделенную Молдову. Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди.

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