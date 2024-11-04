Санду після перемоги на виборах заявила про "безпрецедентну атаку" на Молдову

Президентка Молдови Майя Санду, яка переобралась на другий термін, прокоментувала свою перемогу у другому турі президентських виборів.

Санду виступила із заявою у своєму виборчому штабі, повідомляє "Європейська правда".

Вона відзначила, що Молдова змогла показати свою волю і довела, що об'єднавшись, "ми можемо перемогти тих, хто хотів нас принизити".

"Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни виграли", – заявила президентка.

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Вона також звернулася до виборців російською мовою, відзначивши, що почула голос тих, хто підтримав її, і тих, хто проголосував за її суперника, кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло. Санду зобов'язалась бути президентом для всіх.

"У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програє. Ми можемо дотримуватися різних точок зору, говорити різними мовами, але ми всі хочемо миру, взаєморозуміння і гідного життя для наших дітей. Це моя головна мета для Молдови на найближчі роки. Нам необхідне об'єднання суспільства", – сказала Санду російською мовою.

Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над Стояногло.

Вона перемогла в основному завдяки потужній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців переміг би Стояногло.

У день виборів 3 листопада у Санду звинуватили РФ в масованому втручанні у другий тур.