Чому масове насильство після виборів у США зараз ймовірне як ніколи

Ймовірність масштабної хвилі насильства після завершення президентських виборів у США – безпрецедентно висока.

Численні опитування показують: виборці демократичного та республіканського таборів мають усе менше спільного в питаннях внутрішньої політики, все частіше сприймають опонентів як "зло" і все менше позитивно до них ставляться.

Більш того, американці все частіше переїжджають в округи, де живуть їхні політичні однодумці.

Годі й говорити, який це має вплив на нинішню президентську кампанію у США.

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Про скандали останніх днів в американських президентських перегонах та їхній можливий вплив на результат, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Розколоті Штати Америки: як вибори у США можуть привести країну в епоху політичного насильства. Далі – стислий її виклад.

Найбільший резонанс за останні дні викликало фінальне ралі Трампа в Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку, яке відбулося 27 жовтня.

Перед експрезидентом виступав комік Тоні Гінчкліфф, який відзначився низкою скандальних і провокативних ремарок.

Та найбільше обурення викликали жарти Гінчкліффа про латиноамериканських мігрантів, які "люблять робити дітей" і "не витягують, а роблять це всередину" (це такий натяк на незахищений секс), та Пуерто-Рико, яке комік буквально назвав "островом зі сміття" посеред океану.

У кампанії Трампа після хвилі критики заявили ЗМІ, що слова коміка "не відображають поглядів" республіканського кандидата.

Пуерто-Рико – американська територія з кінця ХІХ століття. Хоч її населення не має статусу штату й права голосувати на американських федеральних виборах, таке право має пуерториканська діаспора у США.

А це десь пʼять мільйонів виборців, з них мільйон мешкає в хитких штатах, причому майже половина – в Пенсильванії (штат, перемога в якому може принести Камалі Гарріс перемогу на всіх виборах).

Тож образливі жарти на ралі Трампа цілком можуть коштувати йому перемоги.

Ввечері 29 жовтня президент Джо Байден, коментуючи "жарт" Гінчкліффа, на онлайн-зустрічі з виборцями латиноамериканського походження сказав: "Єдине плавуче сміття, яке я бачу, – це його (Трампа. – Ред.) прихильники".

Свою контроверсійну заяву Байден майже одразу спробував виправити у твіті, де наголосив, що назвав "сміттям" слова на передвиборчому заході Трампа стосовно Пуерто-Рико.

Але в кампанії республіканця вирішили скористатись обмовкою Байдена на повну.

Спершу у Трампа заявили, що президент США назвав "сміттям" десятки мільйонів американців. Ну а сам Трамп наступного дня зʼявився на передвиборчому заході у Вісконсині в костюмі комунальника, який не знімав і під час традиційної промови, та демонстративно покерував сміттєвозом (у який зміг залізти з третьої спроби).

"250 мільйонів американців – це не сміття!" – заявив Трамп. (Хоча у США всього трохи більше 161 мільйона виборців.)

Власне, за даними Axios, саме через такі обмовки, а також невисокий рейтинг підтримки президента США, кампанія Гарріс вирішила дистанціюватись від Байдена і не залучати його до агітації за кандидатку від демократів.

Та від наслідків "сміттєвої" обмовки це не надто врятувало.

За лічені дні до голосування за нового президента США тамтешнє політичне поле максимально розігріте – як гострими заявами кандидатів, так і очікуваннями виборців.

Америка вже була свідком сплеску насилля після попередніх виборів президента.

Штурм Капітолія 6 січня 2021 року досі продовжує розділяти американців за партійною лінією.

І цього разу немає певності, що подібне не повториться. Уже зараз правоохоронці фіксували підпал кількох виборчих скриньок для дострокового голосування, фальшиве "мінування" республіканського офісу в Пенсильванії та навіть напад на виборців з мачете.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Розколоті Штати Америки: як вибори у США можуть привести країну в епоху політичного насильства.