Почему массовое насилие после выборов в США сейчас вероятно как никогда

Вероятность масштабной волны насилия после завершения президентских выборов в США – беспрецедентно высока.

Многочисленные опросы показывают: избиратели демократического и республиканского лагерей имеют все меньше общего в вопросах внутренней политики, все чаще воспринимают оппонентов как "зло" и все меньше положительно к ним относятся.

Более того, американцы все чаще переезжают в округа, где живут их политические единомышленники.

Нечего и говорить, какое это имеет влияние на нынешнюю президентскую кампанию в США.

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О скандалах последних дней в американской президентской гонке и их возможном влиянии на результат, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Расколотые Штаты Америки: как выборы в США могут привести страну в эпоху политического насилия. Далее – краткое ее изложение.

Наибольший резонанс за последние дни вызвало финальное ралли Трампа в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, которое состоялось 27 октября.

Перед экс-президентом выступал комик Тони Хинчклифф, который отметился рядом скандальных и провокационных ремарок.

Но наибольшее возмущение вызвали шутки Гинчклиффа о латиноамериканских мигрантах, которые "любят делать детей" и "не вытягивают, а делают это внутрь" (это такой намек на незащищенный секс), и Пуэрто-Рико, которое комик буквально назвал "островом из мусора" посреди океана.

В кампании Трампа после волны критики заявили СМИ, что слова комика "не отражают взглядов" республиканского кандидата.

Пуэрто-Рико – американская территория с конца XIX века. Хотя ее население не имеет статуса штата и права голосовать на американских федеральных выборах, такое право имеет пуэрториканская диаспора в США.

А это где-то пять миллионов избирателей, из них миллион живет в шатких штатах, причем почти половина – в Пенсильвании (штат, победа в котором может принести Камале Харрис победу на всех выборах).

Так что оскорбительные шутки на ралли Трампа вполне могут стоить ему победы.

Вечером 29 октября президент Джо Байден, комментируя "шутку" Гинчклиффа, на онлайн-встрече с избирателями латиноамериканского происхождения сказал: "Единственный плавучий мусор, который я вижу, – это его (Трампа. – Ред.) сторонники".

Свое контроверсионное заявление Байден почти сразу попытался исправить в твите, где подчеркнул, что назвал "мусором" слова на предвыборном мероприятии Трампа относительно Пуэрто-Рико.

Но в кампании республиканца решили воспользоваться оговоркой Байдена по полной.

Сначала у Трампа заявили, что президент США назвал "мусором" десятки миллионов американцев. Ну а сам Трамп на следующий день появился на предвыборном мероприятии в Висконсине в костюме коммунальщика, который не снимал и во время традиционной речи, и демонстративно порулил мусоровозом (в который смог залезть с третьей попытки).

"250 миллионов американцев – это не мусор!" – заявил Трамп (хотя в США всего чуть больше 161 миллиона избирателей.).

Собственно, по данным Axios, именно из-за таких оговорок, а также невысокого рейтинга поддержки президента США, кампания Харрис решила дистанцироваться от Байдена и не привлекать его к агитации за кандидата от демократов.

Но от последствий "мусорной" оговорки это не слишком спасло.

За считанные дни до голосования за нового президента США тамошнее политическое поле максимально разогрето – как острыми заявлениями кандидатов, так и ожиданиями избирателей.

Америка уже была свидетелем всплеска насилия после предыдущих выборов президента.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года до сих пор продолжает разделять американцев по партийной линии.

И на этот раз нет уверенности, что подобное не повторится. Уже сейчас правоохранители фиксировали поджог нескольких избирательных ящиков для досрочного голосования, фальшивое "минирование" республиканского офиса в Пенсильвании и даже нападение на избирателей с мачете.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Расколотые Штаты Америки: как выборы в США могут привести страну в эпоху политического насилия.