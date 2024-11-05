Politico: У ЄС почали розслідувати схему перемаркування в Туреччині підсанкційної нафти РФ

Бюро Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством OLAF розпочало розслідування лазівки, яка дозволяє таким країнам, як Туреччина, експортувати підсанкційну російську нафту до ЄС під іншою маркою.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

Розслідування розпочалося після того, як Politico виявило, що мільйони барелів московського палива, ймовірно, потрапляють до ЄС після ребрендингу в Туреччині, незважаючи на заборону на такий російський імпорт.

Ця схема стала можливою завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дозволяє ввозити в ЄС "змішане" паливо, якщо воно маркується як неросійське.

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Ця лазівка принесла Москві до 3 мільярдів євро лише з трьох турецьких портів за 12 місяців після того, як ЄС запровадив санкції проти імпорту російської нафти в лютому 2023 року.

Ця практика демонструє креативні способи, якими Росія обходить санкції ЄС і захищає свою торгівлю викопним паливом, що становить майже половину доходів Кремля.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила нові санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

У липні більше ніж 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.

Тим часом спільне розслідування Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" РФ залишали розливи нафти у світових водах.