Глава МЗС Естонії: Спроби згодувати агресору свободу України загрожують катастрофою для всіх

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна попередив про небезпеку розмов про необхідність поступитися Росії заради миру, усі вимоги про припинення війни мають бути адресовані тільки Москві.

Про це він написав у колонці на ERR, передає "Європейська правда".

Тсахкна зауважив, що майже три роки жорстокої російської агресії проти України призвели до того, що заклики до миру лунають дедалі частіше.

"Це небезпечна тенденція, яка вказує на те, що впевненість Заходу в собі похитнулася. Наші коливання або навіть найменші натяки на поступки лише підштовхують Росію продовжувати свій агресивний курс", – зазначив він.

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Міністр нагадав приклад Мюнхенської угоди з поступками агресору, яка лише відтермінувала світову війну.

"Зараз ми переживаємо момент, багато в чому схожий на 1938 рік. Але зараз ми ще можемо уникнути помилок того часу", – вважає Тсахкна.

"Мюнхенські рішення 1938 року мають стати уроком і застережливим нагадуванням про те, що поступки агресору і чемберленівські прагнення миру за будь-яку ціну не забезпечать міцного миру. Спроби купити стабільність, згодовуючи агресору свободу інших країн, приречені закінчитися катастрофою для всіх, оскільки апетит агресора тільки зростатиме", – стверджує міністр.

За його словами, наразі немає ані найменшої ознаки того, що Путін відмовився від своїх імперіалістичних цілей і справді хоче миру. Тому найменший натяк на можливі поступки і передачу українських територій вкрай небезпечний.

"Якщо в результаті агресор отримає те, чого в нього раніше не було, то потрібно бути готовим до того, що він не зупиниться. Його апетити зростуть, і він захоче за допомогою зброї захопити ще більше територій.

Надія на мир згасне, як це було і наприкінці 1930-х років. Будь-які поступки Путіну дозволили б Росії перевести подих, відновити сили і продовжити кровопролиття для досягнення своїх цілей", – каже Тсахкна.

Він зауважив, що справедливий і міцний мир може бути гарантований тільки в тому разі, якщо агресор відступить до своїх кордонів, його буде притягнуто до відповідальності за злочин агресії і він компенсує збитки, завдані війною.

"Втрати агресора мають бути очевидними. Він має вийти з війни в гіршому стані, ніж був, коли її розпочав", – зазначив міністр.

"Єдиний шлях до миру – це вихід Росії з України і збереження кордонів України. Усі вимоги про припинення війни мають бути адресовані тільки Москві", – заявив Тсахкна.

Нагадаємо, у центрі розмови прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні Італії та генсека НАТО Марка Рютте у Римі була "підтримка союзниками законного захисту України".

За словами Мелоні, "спільною метою залишається створення найкращих можливих умов для справедливого миру" і "координуюча роль, яку НАТО може і повинен відігравати з цієї точки зору, щоб допомогти Україні дивитися в майбутнє".