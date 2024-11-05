Мелоні і Рютте: Нашою спільною метою є справедливий мир для України

У центрі розмови прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні Італії та генсека НАТО Марка Рютте у Римі була "підтримка союзниками законного захисту України".

Про це заявила Мелоні після зустрічі з Рютте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky tg24.

За словами Мелоні, "спільною метою залишається створення найкращих можливих умов для справедливого миру" і "координуюча роль, яку НАТО може і повинен відігравати з цієї точки зору, щоб допомогти Україні дивитися в майбутнє".

"З цієї точки зору, Італія завжди робила свою частину роботи, ми прийшли до нового пакета військової допомоги, який, як завжди, зосереджується, зокрема, на системах протиповітряної оборони, що означає перш за все захист цивільного населення.

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Це не враховуючи підтримки, яку Італія продовжує надавати у всьому з гуманітарної точки зору, аж до реконструкції", – підкреслила прем'єр-міністерка, за словами якої зустріч з генеральним секретарем НАТО була "можливістю для нас підтвердити фундаментальну роль Італії в Альянсі, лідера з точки зору якості та кількості дій.

"Роль наших дій проявляється не лише на східному фланзі, але й у військово-морських засобах у Середземному морі", на додаток до "історичних зобов'язань в Балканському регіоні, який залишається вирішальним для Італії", – додала Мелоні.

Під час зустрічі також ішлося про те, як зміцнити Альянс в цілому.

"Необхідно, щоб НАТО був дедалі більше здатний розвиватися, щоб відповідати часу, який змінюється навколо нас", – сказала Мелоні після зустрічі.

"Виникають нові виклики, які неминуче пов'язані з концепцією оборони, концепцією безпеки, від розвитку штучного інтелекту до сфер ведення війни, які стають дедалі більш гібридними. Тому необхідний взаємозв'язок у навичках Альянсу – це фундаментальний взаємозв'язок, здатність постійно ставити собі питання. Очевидно, що попереду ще багато роботи", – підкреслила вона.

Генсек НАТО своєю чергою подякував Мелоні за лідерство у питанні підтримки України.

"Ми, безумовно, на правильному шляху, надаючи наші 40 мільярдів доларів підтримки і військової допомоги Україні в 2024 році", – сказав Рютте, а потім додав: "Ми будемо продовжувати бути на боці України, тому що боротьба України – це боротьба всіх нас".

Тим часом Мелоні нагадала, що "у 2025 році ми проведемо тут, у Римі, Конференцію з відновлення України, важливу подію, над якою вже працює італійський уряд, над якою вже працює вся італійська система".

Напередодні Марк Рютте відвідав Берлін. Разом з канцлером Олафом Шольцом вони висловили згоду з необхідністю посилення оборони європейської частини Альянсу.