У Болгарії множаться заклики визнати вибори нелегітимними через ймовірні фальсифікації

Опозиційні партії Болгарії вимагають розслідування ймовірних фальсифікацій на нещодавніх виборах, вказуючи на партію олігарха Деляна Пеєвського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Більшість провідних партій Болгарії закликають до перерахунку голосів на дострокових виборах у жовтні через побоювання, що фальсифікація бюлетенів вплинула на результати виборів.

Правоцентристська партія ГЄРБ здобула перемогу, отримавши 26,3% голосів виборців. Вибори призвели до розпаду переважно етнічного турецького Руху за права і свободи на дві нові конкуруючі фракції.

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У вівторок співлідер партії "Ми продовжуємо зміни" Кирил Пєтков заявив по телебаченню, що "щонайменше 9 відсотків [голосів] були куплені", звинувативши "Рух за права і свободи – Новий початок" у фальсифікації виборів і стверджуючи, що лідер партії, олігарх Делян Пеєвський, який перебуває під міжнародними санкціями, ймовірно, вплинув на результати голосування по всій країні.

У понеділок партія "Ми продовжуємо зміни" і союзницька партія "Демократична Болгарія" заявили, що звернуться до Конституційного суду з вимогою повного перерахунку голосів.

За словами партійних лідерів, до 5 відсотків поданих голосів були визнані недійсними, зазначивши, що в той час, як в деяких регіонах явка виборців була низькою, в інших вона досягала 80 відсотків.

Партія "Рух за права і свободи – Новий Початок" виникла після того, як раніше "Рух за права і свободи" розділився на дві партії: "Рух за права і свободи – Новий Початок" на чолі з Пеєвським та "Альянс за права і свободи" на чолі з засновником "Руху за права і свободи" Ахмедом Доганом.

Незважаючи на скромні кампанії, обидві партії отримали високі результати. "Новий початок" отримав 11,5% голосів, а "Альянс" – 7,4%, що перевищило показники, оцінені соціологічними агентствами.

У болгарських ЗМІ широко коментувалися заяви про те, що відсоток голосів, отриманий Пеєвським, є результатом фальсифікації результатів голосування. У ЗМІ також просочилися відеозаписи, на яких працівники виборчих дільниць відкрито обговорюють квоти голосів, яких необхідно досягти. Пеєвський не прокоментував ці звинувачення.

Якщо Конституційний суд визнає нелегітимним останній результат виборчого циклу в Болгарії, який триває з 2021 року, нові вибори будуть організовані через два місяці. Але для того, щоб суд виніс рішення з цього питання, п'ята частина депутатів парламенту повинна підписати відповідну петицію.

Незважаючи на те, що спочатку повідомлялося про зростання кількості випадків фальсифікацій, Міністерство внутрішніх справ визнало вибори чесними.

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