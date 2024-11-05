В Болгарии множатся призывы признать выборы нелегитимными из-за вероятных фальсификаций

Оппозиционные партии Болгарии требуют расследования вероятных фальсификаций на недавних выборах, указывая на партию олигарха Деляна Пеевского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Большинство ведущих партий Болгарии призывают к пересчету голосов на досрочных выборах в октябре из-за опасений, что фальсификация бюллетеней повлияла на результаты выборов.

Правоцентристская партия ГЕРБ одержала победу, получив 26,3% голосов избирателей. Выборы привели к распаду преимущественно этнического турецкого Движения за права и свободы на две новые конкурирующие фракции.

Реклама:

Во вторник солидер партии "Мы продолжаем перемены" Кирилл Петков заявил по телевидению, что "по меньшей мере 9 процентов [голосов] были куплены", обвинив "Движение за права и свободы – Новое начало" в фальсификации выборов и утверждая, что лидер партии, олигарх Делян Пеевский, который находится под международными санкциями, вероятно, повлиял на результаты голосования по всей стране.

В понедельник партия "Мы продолжаем перемены" и союзническая партия "Демократическая Болгария" заявили, что обратятся в Конституционный суд с требованием полного пересчета голосов.

По словам партийных лидеров, до 5 процентов поданных голосов были признаны недействительными, отметив, что в то время как в некоторых регионах явка избирателей была низкой, в других она достигала 80 процентов.

Партия "Движение за права и свободы – Новое Начало" возникла после того, как ранее "Движение за права и свободы" разделилось на две партии: "Движение за права и свободы – Новое Начало" во главе с Пеевским и „Альянс за права и свободы" во главе с основателем „Движения за права и свободы" Ахмедом Доганом.

Несмотря на скромные кампании, обе партии получили высокие результаты. "Новое начало" получило 11,5% голосов, а „Альянс" – 7,4%, что превысило показатели, оцененные социологическими агентствами.

В болгарских СМИ широко комментировались заявления о том, что процент голосов, полученный Пеевским, является результатом фальсификации результатов голосования. В СМИ также просочились видеозаписи, на которых работники избирательных участков открыто обсуждают квоты голосов, которых необходимо достичь. Пеевский не прокомментировал эти обвинения.

Если Конституционный суд признает нелегитимным последний результат избирательного цикла в Болгарии, который длится с 2021 года, новые выборы будут организованы через два месяца. Но для того, чтобы суд вынес решение по этому вопросу, пятая часть депутатов парламента должна подписать соответствующую петицию.

Несмотря на то, что изначально сообщалось о росте количества случаев фальсификаций, Министерство внутренних дел признало выборы честными.

Читайте также Седьмая попытка Болгарии: почему новые выборы дают шанс на выход из глубокого политического кризиса.