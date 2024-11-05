Санду після перемоги на виборах сказала, що "почула голос кожного"

Мая Санду, яка перемогла в другому турі президентських виборів у Молдові, звернулась до громадян у вівторок, 5 листопада, та закликала до єдності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зверненні румунською та російською мовами Санду заявила, що молдовани за останні кілька місяців "побудували міцний національний зв'язок, заснований на тому, що всі ми носимо любов до Молдови в наших серцях".

"Я почула голоси кожного з вас і те, що ви хочете виправити. Ваша непохитність і ваш приклад любові до країни, продемонстрований вашою явкою (на виборах. – Ред.) і вашим сильним голосом, є жестами, які зобов'язують мене діяти без зволікань", – додала вона.

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Молдовська президентка не уточнила, про які саме дії йдеться, але пообіцяла "рухати країну вперед разом, спираючись на те, що нас об'єднує – мужність, працьовитість і доброту молдован".

"Усі ми, з нашими прикрощами і радощами, за всіх наших відмінностей, – усі ми один народ… Наповнюймо наші душі братерством, солідарністю та людяністю. Спираймося на ці цінності, що передаються з покоління в покоління, і тихо будуймо сильну Молдову", – підсумувала Санду.

Нагадаємо, за підсумками підрахунку голосів виборців Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над кандидатом соціалістів Александром Стояногло; на закордонних дільницях за Санду проголосували понад 80% виборців, однак усередині Молдови найбільше голосів набрав Стояногло.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.

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