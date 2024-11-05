Санду после победы на выборах сказала, что "услышала голос каждого"

Майя Санду, которая победила во втором туре президентских выборов в Молдове, обратилась к гражданам во вторник, 5 ноября, и призвала к единству.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении на румынском и русском языках Санду заявила, что молдаване за последние несколько месяцев "построили прочную национальную связь, основанную на том, что все мы носим любовь к Молдове в наших сердцах".

"Я услышала голоса каждого из вас и то, что вы хотите исправить. Ваша непоколебимость и ваш пример любви к стране, продемонстрированный вашей явкой (на выборах. – Ред.) и вашим сильным голосом, являются жестами, которые обязывают меня действовать без промедлений", – добавила она.

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Молдавский президент не уточнила, о каких именно действиях идет речь, но пообещала "двигать страну вперед вместе, опираясь на то, что нас объединяет – мужество, трудолюбие и доброту молдаван".

"Все мы, с нашими горестями и радостями, при всех наших различиях, – все мы один народ... Давайте наполнять наши души братством, солидарностью и человечностью. Давайте опираться на эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, и тихо строить сильную Молдову", – подытожила Санду.

Напомним, по итогам подсчета голосов избирателей Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над кандидатом социалистов Александром Стояногло; на зарубежных участках за Санду проголосовали более 80% избирателей, однако внутри Молдовы больше всего голосов набрал Стояногло.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.

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