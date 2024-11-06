Що повинен робити Київ, щоб захистити від блокади кордон із Польщею

Вже 15 листопада, тобто наступного тижня, кордон з Польщею знову може бути заблокований.

До польських прикордонних органів територіального самоврядування (гмін, які є приблизним відповідником українських ОТГ) подані заявки на проведення масових заходів, починаючи з зазначеної дати.

Про те, як Україні протистояти таким блокадам, читайте в колонці експерта у сфері українсько-польської торгівлі Юлія Зорі Як має діяти Україна у разі нової блокади кордону з Польщею. Далі – стислий її виклад.

Експерт радить, у першу чергу, отримати інформацію про організаторів – аби мати свої важелі впливу.

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Виходячи з досвіду минулої блокади, він припускає, що організаторами виступають одні й ті самі люди.

Щоб дізнатися це напевно, зазначає Зоря, потрібно контактувати безпосередньо з гмінами та отримати відповідні документи.

"Посольство є у Польщі, власне, для того, щоб бути в контексті та не допускати подібних ситуацій. І фактично воно свою функцію не виконує. Більш того, якщо подивитися сайт посольства, а саме розділ, де описується поточна діяльність, то складається враження, що питання блокади кордону посольства України не стосується", – пише автор колонки.

На його думку, звернення до європейських структур та спроби якось там кулуарно домовитися не працюють.

Тому, експерт пропонує діяти:

У офіційному правовому полі, тобто через судову гілку влади Польщі.

Юлій Зоря вказує на те, що слід звернутися до суду, причому для захисту поляків і інтересів Польщі. Слід звертату увагу, що у разі блокади програє перш за все Польща, баланс зовнішньої торгівлі саме на її користь.

"Тому якщо якась вузька група людей блокуватиме кордон з Україною, то вона діятиме не лише на шкоду Україні, але перш за все на шкоду загальним інтересам Польщі", – зазначає автор колонки.

Україна має бути набагато активнішою на медійному полі. Зокрема, доносити зазначені вище аргументи.

Отже, на думку експерта, для розв'язання проблем на польському кордоні, як би дивно це не звучало, потрібно діяти в офіційному правовому полі Польщі і відстоювати свої інтереси саме в польських судах. Також потрібно вести діалог саме з польським суспільством, через польські ЗМІ доносячи свою позицію.

Теоретично, як зазначає автор колонки, цим мало б займатися посольство України в Польщі. Проте, враховуючи, що вони цим не займаються, єдиними силами, які можуть координовано діяти у цьому напрямку, є бізнес-спільноти.

Докладніше – в колонці Юлія Зорі Як має діяти Україна у разі нової блокади кордону з Польщею.