Что должен делать Киев, чтобы защитить от блокады границу с Польшей

Уже 15 ноября, то есть на следующей неделе, граница с Польшей снова может быть заблокирована.

В польские пограничные органы территориального самоуправления (гмины, которые являются приблизительным аналогом украинских ОТГ) поданы заявки на проведение массовых мероприятий, начиная с указанной даты.

О том, как Украине противостоять таким блокадам, читайте в колонке эксперта в сфере украинско-польской торговли Юлия Зори Как должна действовать Украина в случае новой блокады границы с Польшей. Далее – краткое ее изложение.

Эксперт советует, в первую очередь, получить информацию об организаторах – чтобы иметь свои рычаги влияния.

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Исходя из опыта прошлой блокады, он предполагает, что организаторами выступают одни и те же люди.

Чтобы узнать это наверняка, отмечает Зоря, нужно контактировать непосредственно с гминами и получить соответствующие документы.

"Посольство есть в Польше, собственно, для того, чтобы быть в контексте и не допускать подобных ситуаций. И фактически оно свою функцию не выполняет. Более того, если посмотреть сайт посольства, а именно раздел, где описывается текущая деятельность, то складывается впечатление, что вопрос блокады границы посольства Украины не касается", – пишет автор колонки.

По его мнению, обращения к европейским структурам и попытки как-то там кулуарно договориться не работают.

Поэтому, эксперт предлагает действовать:

В официальном правовом поле, то есть через судебную ветвь власти Польши.

Юлий Зоря указывает на то, что следует обратиться в суд, причем для защиты поляков и интересов Польши. Следует обратить внимание, что в случае блокады проигрывает прежде всего Польша, баланс внешней торговли именно в ее пользу.

"Поэтому если какая-то узкая группа людей будет блокировать границу с Украиной, то она будет действовать не только в ущерб Украине, но прежде всего в ущерб общим интересам Польши", – отмечает автор колонки.

Украина должна быть гораздо активнее на медийном поле. В частности, доносить указанные выше аргументы.

Итак, по мнению эксперта, для решения проблем на польской границе, как бы странно это ни звучало, нужно действовать в официальном правовом поле Польши и отстаивать свои интересы именно в польских судах. Также нужно вести диалог именно с польским обществом, через польские СМИ донося свою позицию.

Теоретически, как отмечает автор колонки, этим должно было бы заниматься посольство Украины в Польше. Однако, учитывая, что они этим не занимаются, единственными силами, которые могут координированно действовать в этом направлении, являются бизнес-сообщества.

Подробнее – в колонке Юлия Зори Как должна действовать Украина в случае новой блокады границы с Польшей.