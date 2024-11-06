Коаліційні партії Німеччини зберуться на переговори на тлі загострення відносин

У середу, 6 листопада, представники трьох коаліційних партій Німеччини зберуться на переговори в офісі уряду, щоб обговорити накопичені проблеми і зростання напруги у відносинах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

На зустрічі соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, "Зелені" і "вільні демократи" фактично будуть говорити про те, чи бачать можливість продовжувати співпрацю в одному уряді.

Останнім часом між політсилами поглиблюється суперечка щодо багатьох питань, зокрема способів вирішення економічних проблем Німеччини.

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Коаліційним партнерам потрібно домовитися про бюджет на наступний рік і визначитися, які проєкти все ж мають бути реалізовані.

Теперішню кризу у "світлофорній коаліції" називають найбільшою за усі попередні роки, припускають, що може дійти навіть до розпаду уряду.

Перед зустріччю у середу канцлер Олаф Шольц вже проводив переговори окремо з міністром економіки Робертом Габеком від "Зелених" та міністром фінансів Крістіаном Лінднером від "вільних демократів".

Шольц у серії заяв дав зрозуміти, що не хоче дострокового розпаду уряду і що "за наявності бажання можна досягти згоди".

У понеділок міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек пішов на ключову поступку на переговорах про дефіцит бюджету, намагаючись врятувати керівну коаліцію.

Віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький раніше прогнозував, що урядова коаліція Німеччини може розпастися ще до кінця цього року.