У Бундестазі прогнозують розвал урядової коаліції ще до кінця року
Віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький вважає, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Welt.
Кубицький, який також є віцеголовою коаліційної Вільної демократичної партії, після оголошення прогнозів щодо виборів у землі Бранденбург сказав, що для його партії настав "не найкращий вечір".
"Три рази поспіль близько одного відсотка. ВДП маргіналізована", – сказав він, посилаючись на результати виборів у трьох землях у вересні.
Також, за словами політика, успіх прем'єр-міністра Бранденбургу Дітмара Войдке не має нічого спільного з федеральною Соціал-демократичною партією. "Зелені" також втратили більше половини своїх виборців. Його висновок: "Люди втомилися від світлофорної коаліції".
"Рішення будуть прийняті цієї осені, і я не вірю, що, враховуючи її нинішні показники, ця коаліція доживе до Різдва", – сказав Кубицький.
Він додав: "Існують абсолютно різні погляди на те, як знову запустити економіку. І або нам вдасться знайти розумний спільний знаменник протягом наступних 14 днів, трьох тижнів, або вільним демократам більше немає сенсу продовжувати брати участь у цій коаліції".
Кубицький звинуватив "Зелених" в ігноруванні реальності в міграційній політиці: "Альтернатива для Німеччини стала сильною не тому, що вона така велика, а тому, що ми, як світлофорна коаліція, також зазнаємо невдач у міграційній політиці".
За даними земельної виборчої комісії, на виборах у Бранденбурзі партія прем'єр-міністра Дітмара Войдке (СДПН) набрала 30,9%, що є навіть кращим результатом, ніж у 2019 році.
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка тривалий час лідирувала в опитуваннях і яка виступає за скасування військової підтримки України, отримала 29,2% після підрахунку всіх голосів.
"Альянс Сари Вагенкнехт", який вперше брав участь у виборах, посів третє місце з 13,5%, тоді як ХДС отримав лише 12,1%, що є найгіршим результатом партії на земельних виборах у Бранденбурзі. Решта партій не долають прохідний бар'єр.
У Соціал-демократичній партії Німеччини Олафа Шольца раніше почали лунати пропозиції виключити його з виборчого списку на національних виборах наступного року і замінити більш популярним політиком.