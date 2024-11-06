Які загрози для України несе впевнена перемога Трампа на виборах і чи зможе його щось стримати

Вибори у Сполучених Штатах Америки завершилися. І впевнена перемога Дональда Трампа – не єдиний наслідок виборів для нас.

У США одночасно відбуваються вибори президента, частини губернаторів, а також вибори до Конгресу.

"Європейська правда" перед виборами пояснювала, що найгірший для нас підсумок виборів – це коли і президент, і обидві палати Конгресу опиняться у однієї партії – тобто у республіканців. У цьому разі у системі влади США майже не лишиться запобіжників, які у разі чого стримуватимуть Трампа навіть від кроків, які здатні підірвати залишки світового порядку.

І якщо Сенат, як і гарантували передвиборчі опитування, перейшов під контроль партії Трампа, то результати виборів до Палати представників до останнього лишаються інтригою.

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Про перші результати виборів і перші очевидні наслідки для України і Європи після них, читайте в статті Сергія Сидоренка та Олега Павлюка з "Європейської правди" Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України. Далі – стислий її виклад.

Не секрет, що більшість європейських лідерів (та й європейських громадян) воліли би бачити наступною президенткою США Камалу Гарріс. Утім, впевненості у цьому варіанті точно не мав ніхто (понад те, відразу після заміни демократичної номінації Європою прокотилася хвиля розпачу – чимало лідерів зі своїх особистих контактів із Гарріс як віцепрезиденткою оцінювали її не дуже високо).

Але були й ті, для кого такий підсумок виборів у США є очікуваним і бажаним.

Це передусім Віктор Орбан – прем’єр Угорщини, який поставив на Трампа.

Угорський прем’єр, який зараз головує у Раді ЄС, готувався до цього дня завчасно. Зокрема – і це точно не є випадковим збігом – він призначив на 7 листопада проведення саміту Європейської політичної спільноти, а на наступний день – неформальну зустріч лідерів Євросоюзу.

Тож цього тижня всі керівники ЄС, а також генсек НАТО зберуться у Будапешті, щоб обговорити, як жити у новій реальності. Хоча навряд чи вони зможуть ухвалити остаточні рішення, адже майбутні дії Трампа лишаються загадкою.

Але деякі наслідки відомі вже зараз. У тому числі для України.

По-перше, можна ставити хрест на ідеї Байдена про те, щоби вже зараз надати Україні запрошення до вступу в НАТО.

Інший очікуваний (і очевидний) наслідок перемоги Трампа – це те, що європейським лідерам треба готуватися до більшої самостійності у допомозі Україні під час війни. Щонайменше протягом певного часу.

Крім того, є підстави чекати на проблеми на угорському треку, бо останнім часом Орбан послабив позиції у тиску на Україну.

Але надмасштабним вплив Дональда Трампа буде у разі, якщо республіканці у США отримають ще одну перемогу.

І хоча республіканці не отримують 60 голосів, які б дозволили їм обходити так звані процедурні голосування, та партія Трампа контролюватиме Сенат із запасом.

Ключове значення матиме те, чи буде підконтрольною Трампу також більшість у Палаті представників. А тут ситуація наразі невизначена. Демократи зберігають шанси на формування більшості у нижній палаті Конгресу. Найбільша боротьба розгортається в майже двох десятках округів, де і республіканські, й демократичні кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу.

Це – дуже важливо, бо за американською системою закони мають бути схвалені обома палатами.

А отже, демократи – якщо здобудуть таки більшість – діятимуть як контрольний орган, як механізм, здатний зупинити найбільш одіозні ініціативи президента.

Якщо ж республіканці переможуть і тут – то Трамп, зважаючи на свою доведену виборами популярність, матиме набагато більше свободи у діях. А непередбачуваність американської політики суттєво зросте.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка та Олега Павлюка з "Європейської правди" Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.