Какие угрозы для Киева несет уверенная победа Трампа на выборах и сможет ли его что-то сдержать

Выборы в Соединенных Штатах Америки завершились. И уверенная победа Дональда Трампа – не единственное последствие выборов для нас.

В США одновременно проходят выборы президента, части губернаторов, а также выборы в Конгресс.

"Европейская правда" перед выборами объясняла, что худший для нас итог выборов – это когда и президент, и обе палаты Конгресса окажутся у одной партии – то есть у республиканцев. В этом случае в системе власти США почти не останется предохранителей, которые в случае чего будут сдерживать Трампа даже от шагов, способных подорвать остатки мирового порядка.

И если Сенат, как и гарантировали предвыборные опросы, перешел под контроль партии Трампа, то результаты выборов в Палату представителей до последнего остаются интригой.

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О первых результатах выборов и первых очевидных последствиях для Украины и Европы после них, читайте в статье Сергея Сидоренко и Олега Павлюка из "Европейской правды" Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины. Далее – краткое ее изложение.

Не секрет, что большинство европейских лидеров (да и европейских граждан) предпочли бы видеть следующим президентом США Камалу Харрис. Впрочем, уверенности в этом варианте точно не было ни у кого (более того, сразу после замены демократической номинации по Европе прокатилась волна отчаяния – многие лидеры из своих личных контактов с Харрис как вице-президентом оценивали ее не очень высоко).

Но были и те, для кого такой итог выборов в США является ожидаемым и желанным.

Это прежде всего Виктор Орбан – премьер Венгрии, поставивший на Трампа.

Венгерский премьер, который сейчас председательствует в Совете ЕС, готовился к этому дню заблаговременно. В частности – и это точно не является случайным совпадением – он назначил на 7 ноября проведение саммита Европейского политического сообщества, а на следующий день – неформальную встречу лидеров Евросоюза.

Поэтому на этой неделе все руководители ЕС, а также генсек НАТО соберутся в Будапеште, чтобы обсудить, как жить в новой реальности. Хотя вряд ли они смогут принять окончательные решения, ведь будущие действия Трампа остаются загадкой.

Но некоторые последствия известны уже сейчас. В том числе для Украины.

Во-первых, можно ставить крест на идее Байдена о том, чтобы уже сейчас предоставить Украине приглашение к вступлению в НАТО.

Другое ожидаемое (и очевидное) последствие победы Трампа – это то, что европейским лидерам надо готовиться к большей самостоятельности в помощи Украине во время войны. По меньшей мере в течение определенного времени.

Кроме того, есть основания ожидать проблем на венгерском треке, так как в последнее время Орбан ослабил позиции в давлении на Украину.

Но сверхмасштабным влияние Дональда Трампа будет в случае, если республиканцы в США получат еще одну победу.

И хотя республиканцы не получают 60 голосов, которые бы позволили им обходить так называемые процедурные голосования, но партия Трампа будет контролировать Сенат с запасом.

Ключевое значение будет иметь то, будет ли подконтрольным Трампу также большинство в Палате представителей. А здесь ситуация пока неопределенная. Демократы сохраняют шансы на формирование большинства в нижней палате Конгресса. Наибольшая борьба разворачивается в почти двух десятках округов, где и республиканские, и демократические кандидаты имеют примерно одинаковые шансы на победу.

Это – очень важно, потому что по американской системе законы должны быть одобрены обеими палатами.

А значит, демократы – если получат таки большинство – будут действовать как контрольный орган, как механизм, способный остановить наиболее одиозные инициативы президента.

Если же республиканцы победят и здесь – то Трамп, учитывая свою доказанную выборами популярность, будет иметь гораздо больше свободы в действиях. А непредсказуемость американской политики существенно возрастет.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Олега Павлюка из "Европейской правды" Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины.