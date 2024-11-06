Гарріс привітала Трампа з перемогою
Віцепрезидентка США Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу та привітала його з перемогою на виборах президента.
Про це представники Гарріс повідомили численним американським ЗМІ, зокрема NBC News та AP, пише "Європейська правда".
Зазначається, що демократка зателефонувала Трампу, "аби привітати його з перемогою на президентських виборах 2024 року".
Представник Гарріс додав, що в телефонній розмові з республіканцем обговорювалась "важливість мирної передачі влади і президентства для всіх американців".
Камала Гарріс, як очікується, ввечері в середу звернеться до прихильників.
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