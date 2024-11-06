Reuters: Гарріс у промові визнає поразку на виборах

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Про це від джерел дізналось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Виступ Гарріс, як зазначається, запланований орієнтовно на 16:00 за Вашингтоном (23:00 за Києвом).

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Очікується, що вона виголосить промову в Говардському університеті у Вашингтоні, де напередодні зібрались її прихильники, аби стежити за підрахунком голосів.

ЗМІ раніше дізнались, що Камала Гарріс готується зателефонувати Дональду Трампу, аби визнати свою поразку; також дзвінок республіканцю планує чинний президент Джо Байден.

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