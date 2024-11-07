Як Україні без значних поступок співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа

Ось уже як дві доби світ живе з усвідомленням, що новим президентом США стане непередбачуваний Дональд Трамп. А до того ж республіканці здобули більшість щонайменше у Сенаті (контроль над Палатою представників поки залишається невизначеним).

І це означає, що новообраний президент практично отримує можливість реалізовувати свою політику без системи стримувань та противаг з боку демократів.

Україна, як і весь демократичний світ, має перелаштуватися і вивести співпрацю з республіканською адміністрацією на новий якісний рівень.

Про те, як взаємодіяти з республіканцями і чого можна очікувати від Трампа, читайте в колонці кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Непросто, але можливо: як Україні налагодити співпрацю з новим президентом США. Далі – стислий її виклад.

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Авторка колонки для початку нагадує, що через "історичне минуле", а також різні підходи до дипломатії відносини між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом є дещо прохолодними.

"Проте це не означає, що українська дипломатія не здатна впоратися з новим викликом", – заспокоює кандидатка політичних наук.

Вона додає, що Володимир Зеленський одним з перших світових лідерів привітав Трампа і висловив вдячність за підхід "мир через силу". А в ніч проти 7 листопада між ними вже відбулася перша телефонна розмова.

У вересні цього року Володимир Зеленський зустрічався особисто з Дональдом Трампом, обговорив з ним шляхи закінчення війни в Україні і представив план перемоги. На цій зустрічі Трамп наголосив на важливості "взаємовигідної угоди для обох сторін".

"Звичайно, попереду складна дипломатична робота на різних рівнях, але наближені до Трампа кола запевняють, що обраний президент укладе угоду з жорсткими наслідками для росіян", – пише Світлани Ковальчук.

А це означає, продовжує кандидатка політичних наук, що Україні доведеться піти на певні поступки, щоб обійти червоні лінії у зовнішній політиці США.

Зокрема, як пише авторка колонки, важливим для нового президента США є замороження відносин з Китаєм, що може включати повне виключення Китаю з процесу відновлення України.

"Безумовно позитивним сигналом для адміністрації Трампа буде посилення співпраці України з найближчими сусідами: Польщею, Румунією та Угорщиною", – заначає виконавча директорка YES.

Важливим аспектом стане співпраця з Румунією для відбудови півдня України. Враховуючи географічне розташування Румунії та спільні інтереси у розвитку Чорноморського регіону, розглядається можливість створення спільного логістичного хабу.

Авторка колонки пише, що посилення концепції "вільного та відкритого Чорного моря", безумовно, відповідає інтересам України, США, НАТО та ЄС і є стратегічним для забезпечення стабільності в Європі.

Отже, для успішної співпраці з новообраною адміністрацією США Україні необхідно чітко орієнтуватися на нові політичні реалії та пріоритети Дональда Трампа, радить Світлана Ковальчук.

"Попри політичні розбіжності й виклики, що випливають з прагнення нової адміністрації до більш ізоляціоністської політики, Україна може й повинна використовувати свої унікальні геополітичні позиції для зміцнення відносин з новим лідером США", – зазначає кандидатка політичних наук.

Вона нагадує, що Трамп неодноразово демонстрував готовність до жорстких дій проти Росії, що може зіграти на користь Україні за правильної дипломатичної стратегії.

Докладніше – в колонці Світлани Ковальчук Непросто, але можливо: як Україні налагодити співпрацю з новим президентом США.