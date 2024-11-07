Как Украине без значительных уступок сотрудничать с администрацией Дональда Трампа

Вот уже двое суток мир живет с осознанием, что новым президентом США станет непредсказуемый Дональд Трамп. А к тому же республиканцы получили большинство как минимум в Сенате (контроль над Палатой представителей пока остается неопределенным).

И это означает, что новоизбранный президент практически получает возможность реализовывать свою политику без системы сдержек и противовесов со стороны демократов.

Украина, как и весь демократический мир, должна перестроиться и вывести сотрудничество с республиканской администрацией на новый качественный уровень.

О том, как взаимодействовать с республиканцами и чего можно ожидать от Трампа, читайте в колонке кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Непросто, но возможно: как Украине наладить сотрудничество с новым президентом США. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки для начала напоминает, что из-за "исторического прошлого", а также различных подходов к дипломатии отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом несколько прохладные.

"Однако это не означает, что украинская дипломатия не способна справиться с новым вызовом", – успокаивает кандидат политических наук.

Она добавляет, что Владимир Зеленский одним из первых мировых лидеров поздравил Трампа и выразил благодарность за подход "мир через силу". А в ночь на 7 ноября между ними уже состоялся первый телефонный разговор.

В сентябре этого года Владимир Зеленский встречался лично с Дональдом Трампом, обсудил с ним пути окончания войны в Украине и представил план победы. На этой встрече Трамп отметил важность "взаимовыгодного соглашения для обеих сторон".

"Конечно, впереди сложная дипломатическая работа на разных уровнях, но приближенные к Трампу круги уверяют, что избранный президент заключит сделку с жесткими последствиями для россиян", – пишет Светлана Ковальчук.

А это значит, продолжает кандидат политических наук, что Украине придется пойти на определенные уступки, чтобы обойти красные линии во внешней политике США.

В частности, как пишет автор колонки, важным для нового президента США является замораживание отношений с Китаем, что может включать полное исключение Китая из процесса восстановления Украины.

"Безусловно положительным сигналом для администрации Трампа будет усиление сотрудничества Украины с ближайшими соседями: Польшей, Румынией и Венгрией", – отмечает исполнительный директор YES.

Важным аспектом станет сотрудничество с Румынией для восстановления юга Украины. Учитывая географическое расположение Румынии и общие интересы в развитии Черноморского региона, рассматривается возможность создания совместного логистического хаба.

Автор колонки пишет, что усиление концепции "свободного и открытого Черного моря", безусловно, отвечает интересам Украины, США, НАТО и ЕС и является стратегическим для обеспечения стабильности в Европе.

Итак, для успешного сотрудничества с новоизбранной администрацией США Украине необходимо четко ориентироваться на новые политические реалии и приоритеты Дональда Трампа, советует Светлана Ковальчук.

"Несмотря на политические разногласия и вызовы, вытекающие из стремления новой администрации к более изоляционистской политике, Украина может и должна использовать свои уникальные геополитические позиции для укрепления отношений с новым лидером США", – отмечает кандидат политических наук.

Она напоминает, что Трамп неоднократно демонстрировал готовность к жестким действиям против России, что может сыграть на пользу Украине при правильной дипломатической стратегии.

Подробнее – в колонке Светланы Ковальчук Непросто, но возможно: как Украине наладить сотрудничество с новым президентом США.