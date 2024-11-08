В сводке Генштаба Сил обороны Эстонии отмечают высокий наступательный темп российских оккупантов, которые до морозов пытаются захватить как можно больше территорий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Основные боевые действия сосредоточены на узком участке на Кураховском и Покровском направлениях, где происходит более 60% всех столкновений, говорится в сводке Генштаба Сил обороны Эстонии.

Несмотря на высокое наступательное давление, оборона ВСУ остается организованной и противник несет большие потери. Если текущий темп боевых действий сохранится, потери России в ноябре могут быть сопоставимы с октябрьскими. Кроме того, российская сторона стремится захватить как можно больше территорий до наступления морозов.

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Россия всеми возможными способами пытается сохранить наступательный темп. Для пополнения больших потерь снижены требования к набору на военную службу и увеличены размеры выплат. Теперь разрешается вербовка людей с диагнозами B и C гепатит, что фактически означает привлечение большого количества потребителей инъекционных наркотиков.

Кроме того, за первичное подписание договора о поступлении на военную службу выплата составит до 5 200 000 рублей в год (примерно 50 000 евро). Сознательный парадокс заключается в том, что с большой вероятностью те, кто подписал договор, не доживут до конца года, и выплаты не состоятся.

Также экономические трудности России, в условиях неконтролируемой инфляции, могут привести к девальвации рубля в ближайшие месяцы. Это может усугубить проблемы коррупции и мошенничества в России.

Британская разведка ранее отмечала, что Россия продолжает давление в Донецкой области и держит там значительные силы, что и обеспечило последние успехи на этом участке фронта.