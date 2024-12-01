Посли Грузії в Італії та Литві подали у відставку на знак протесту

Виконувач обов’язків посла Грузії в Італії Іраклій Векуа та посол Грузії в Литві Саломе Шапакідзе подали у відставку після рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу.

Про це із посиланням на їхні дописи повідомляє "Європейська правда".

Виконувач обов’язків посла Грузії в Італії Іраклій Векуа оголосив, що залишає дипломатичну службу.

"Сьогодні я прощаюся з МЗС... Спасибі за ваше тепло, витримку і, найголовніше, за прощення", – йдеться в публікації Векуа.

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Також подала у відставку після рішення уряду про припинення інтеграції країни з ЄС й посол Грузії в Литві Саломе Шапакідзе.

"Я подаю заяву про відставку з посади посла Грузії в Литві. Для мене було честю і привілеєм служити національним інтересам моєї країни понад 10 років і смиренно робити внесок у її суверенітет і територіальну цілісність, які йдуть пліч-о-пліч з євроатлантичними прагненнями! Грузія – це Європа!", – заявила вона.

Раніше стало відомо, що посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни. Також таке рішення прийняв посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія.

Зазначимо, внаслідок такого рішення "Грузинської мрії" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".