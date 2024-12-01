США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу.

Про це йдеться у заяві, яку опублікував Держдеп США, передає "Єврпейська правда".

Як заявили в США – "різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи американо-грузинського стратегічного партнерства.

Відтак, як наслідок, Сполучені Штати призупинили дію цього механізму.

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Як зазначається у заяві, рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинського народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до ЄС та НАТО.

"Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля", – акцентували в США.

У заяві відзначили й те, що грузинський народ в переважній більшості підтримує інтеграцію з Європою.

Також США засудили "надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які прагнуть реалізувати свої права на свободу зібрань і вираження поглядів, включно зі свободою мирних протестів".

У заяві закликали "всі сторони забезпечити мирний характер протестів". Окрім цього, США закликали грузинський уряд повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів. Також протести тривали впродовж суботи.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".