У Британії проаналізували просування Росії після втрати Україною Вугледара

Розвідка Великої Британії проаналізувала наступ російської армії на місто Велика Новосілка у Донецькій області після того, як Україна втратила сусідній Вугледар у жовтні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка Великої Британії розповіла, що у Донецькій області російські війська стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки.

Британці зазначили, що Велика Новосілка стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року.

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Мапа: DeepState

Мапа: DeepState

Це уможливило посилення російського просування в менш захищених районах на заході Донецької області, акцентували в огляді.

Також у розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

Зазначимо, 2 жовтня українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв.

21 жовтня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року.

Нещодавно розвідка Великої Британії назвала масоване використання безпілотних літальних апаратів ключовою подією, яка змінила характер війни РФ проти України.