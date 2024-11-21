У Британії кажуть про важку ситуацію на фронті в Україні: Дуже чітка ескалація
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року.
Його заяву під час виступу в британському парламенті наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".
Гілі сказав, що спостерігається "дуже чітка ескалація" з боку господаря Кремля Владіміра Путіна і його сил.
За його словами, РФ збільшує кількість атак на цивільну інфраструктуру, і послався на повідомлення ЗМІ про те, що Росія застосувала новий тип ракети проти України.
Британський міністр назвав це "серйозним моментом".
"Військова розвідка сьогодні покаже, що лінія фронту зараз найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, і ми бачили в останні тижні дуже чітку ескалацію з боку Путіна і його сил", – сказав він.
Міністра оборони запитали, чи може він підтвердити, що українські військові вперше запустили крилаті ракети Storm Shadow по РФ.
У відповідь він сказав, що Британія "посилює" і "подвоює" свою підтримку України, але відмовився говорити про будь-які оперативні деталі.
Крім того, як повідомлялося, уряд лейбористів і опозиційна Консервативна партія висловили згоду щодо необхідності продовжувати підтримку України.