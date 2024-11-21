У Британії кажуть про важку ситуацію на фронті в Україні: Дуже чітка ескалація

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року.

Його заяву під час виступу в британському парламенті наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Гілі сказав, що спостерігається "дуже чітка ескалація" з боку господаря Кремля Владіміра Путіна і його сил.

За його словами, РФ збільшує кількість атак на цивільну інфраструктуру, і послався на повідомлення ЗМІ про те, що Росія застосувала новий тип ракети проти України.

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Британський міністр назвав це "серйозним моментом".

"Військова розвідка сьогодні покаже, що лінія фронту зараз найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, і ми бачили в останні тижні дуже чітку ескалацію з боку Путіна і його сил", – сказав він.

Міністра оборони запитали, чи може він підтвердити, що українські військові вперше запустили крилаті ракети Storm Shadow по РФ.

У відповідь він сказав, що Британія "посилює" і "подвоює" свою підтримку України, але відмовився говорити про будь-які оперативні деталі.

Крім того, як повідомлялося, уряд лейбористів і опозиційна Консервативна партія висловили згоду щодо необхідності продовжувати підтримку України.