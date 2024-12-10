Жовква вважає можливим відкрити всі кластери на переговорах з ЄС у 2025 році

Офіційний Київ розраховує, що Брюссель погодиться на безпрецедентне одночасне відкриття усіх глав на переговорах з ЄС.

Про це заявив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква під час представлення опитування українців щодо настроїв українського суспільства у сферах зовнішньої політики та безпеки.

За словами Жовкви, попередній діалог України із майбутнім керівництвом європейських інституцій дає підстави розраховувати на значний прогрес у переговорах.

Дипломат нагадав, що під час спільного візиту до України глави Євроради, головної дипломатки ЄС та комісарки з питань розширення Україна отримала сигнал про те, що на початку 2025 року, за польського головування ЄС має відкрити відразу два переговорні кластери. Однак після, на його думку, прогрес не має додатково загальмуватися.

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"За головування Данії (у другій половині 2025 року) Україна має відкрити якомога більше кластерів, можливо, навіть усі паралельно – це безпрецедентний підхід для ЄС", – заявив він. Ігор Жовква додав, що сигнал про це Україна отримала під час візиту до Києва прем’єрки Данії Метте Фредеріксен.

Жовква також підкреслив, що чекає від ЄС не технічного, а геополітичного підходу.

"Безумовно, рішення про вступ України до ЄС – це буде геополітичне рішення, але для ухвалення цього рішення Україна має бути максимально готова до членства", – заявив він.

Детально про результати опитування, яке провів український Центр "Нова Європа", читайте у статті "Розчарування у союзниках та надія на Трампа: як за рік змінилися настрої українців".

Читайте також статтю про плани єврокомісарки з розширення ЄС.