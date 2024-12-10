Жовква считает возможным открыть все кластеры на переговорах с ЕС в 2025 году
Официальный Киев рассчитывает, что Брюссель согласится на беспрецедентное одновременное открытие всех глав на переговорах с ЕС.
Об этом заявил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква во время представления опроса украинцев относительно настроений украинского общества в сферах внешней политики и безопасности.
По словам Жовквы, предварительный диалог Украины с будущим руководством европейских институтов дает основания рассчитывать на значительный прогресс в переговорах.
Дипломат напомнил, что во время совместного визита в Украину главы Евросовета, главного дипломата ЕС и комиссара по вопросам расширения Украина получила сигнал о том, что в начале 2025 года, при польском председательстве ЕС должен открыть сразу два переговорных кластера. Однако после, по его мнению, прогресс не должен дополнительно затормозиться.
"При председательстве Дании (во второй половине 2025 года) Украина должна открыть как можно больше кластеров, возможно, даже все параллельно – это беспрецедентный подход для ЕС", – заявил он. Игорь Жовква добавил, что сигнал об этом Украина получила во время визита в Киев премьера Дании Метте Фредериксен.
Жовква также подчеркнул, что ждет от ЕС не технического, а геополитического подхода.
"Безусловно, решение о вступлении Украины в ЕС – это будет геополитическое решение, но для принятия этого решения Украина должна быть максимально готова к членству", – заявил он.
Подробно о результатах опроса, который провел украинский Центр "Новая Европа", читайте в статье "Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев".
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