Жовква считает возможным открыть все кластеры на переговорах с ЕС в 2025 году

Официальный Киев рассчитывает, что Брюссель согласится на беспрецедентное одновременное открытие всех глав на переговорах с ЕС.

Об этом заявил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква во время представления опроса украинцев относительно настроений украинского общества в сферах внешней политики и безопасности.

По словам Жовквы, предварительный диалог Украины с будущим руководством европейских институтов дает основания рассчитывать на значительный прогресс в переговорах.

Дипломат напомнил, что во время совместного визита в Украину главы Евросовета, главного дипломата ЕС и комиссара по вопросам расширения Украина получила сигнал о том, что в начале 2025 года, при польском председательстве ЕС должен открыть сразу два переговорных кластера. Однако после, по его мнению, прогресс не должен дополнительно затормозиться.

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"При председательстве Дании (во второй половине 2025 года) Украина должна открыть как можно больше кластеров, возможно, даже все параллельно – это беспрецедентный подход для ЕС", – заявил он. Игорь Жовква добавил, что сигнал об этом Украина получила во время визита в Киев премьера Дании Метте Фредериксен.

Жовква также подчеркнул, что ждет от ЕС не технического, а геополитического подхода.

"Безусловно, решение о вступлении Украины в ЕС – это будет геополитическое решение, но для принятия этого решения Украина должна быть максимально готова к членству", – заявил он.

Подробно о результатах опроса, который провел украинский Центр "Новая Европа", читайте в статье "Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев".

Читайте также статью о планах еврокомиссара по расширению ЕС.