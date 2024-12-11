Politico підтвердило плани Макрона обговорити з Польщею миротворців для України

Видання Politico отримало підтвердження того, що президент Франції Емманюель Макрон у четвер обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку припинення поточної фази війни.

Про це Politico повідомили дипломат Європейського Союзу і французький посадовець, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо повідомлення польської газети Rzeczpospolita про те, що дві країни обговорюють потенційну 40-тисячну миротворчу місію для України, що складатиметься з військ з інших країн, дипломат ЄС сказав: "Це правда".

Дипломат не уточнив, з яких саме країн могли би прибути військові у разі направлення такої миротворчої місії. Обидва посадовці коментували тему на умовах анонімності.

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Пропозиція щодо миротворчого контингенту відрізняється від попередньої ідеї Макрона відправити військових інструкторів в Україну під час війни, яка все ще триває.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський, схоже, згадував про такий план під час зустрічі з Фрідріхом Мерцом, ймовірним наступним канцлером Німеччини.

"Я вам скажу відверто, ми можемо думати і працювати над позицією Емманюеля (Макрона)", – сказав Зеленський журналістам.

"Пам'ятаєте, він пропонував, щоб ... війська тієї чи іншої країни були присутні на деяких територіях України, що гарантувало б нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але перед цим ми повинні мати чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС, а коли Україна буде в НАТО", – додав український президент.

Польська газета Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Ймовірно, Макрон говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи в Парижі.

Журналісти припускають, що саме це обговорювалося і на його зустрічі тет-а-тет з прем’єром Британії Кіром Стармером в середині листопада, а потім – на зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії і Польщі 27 листопада.

Перед цим про запланований візит Макрона повідомили й інші польські ЗМІ, зазначивши, що він повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.