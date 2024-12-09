Польські ЗМІ анонсували візит Макрона до Варшави

Президент Франції Емманюель Макрон готує візит до Польщі, повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.

Про це стало відомо польській Gazeta Wyborcza та інформагентству PAP, пише "Європейська правда".

За інформацією Gazeta Wyborcza з "двох дипломатичних джерел", Макрон приїде до Варшави в четвер, 12 грудня, щоб розповісти про переговори з Зеленським і Трампом у Парижі.

Про візит французького президента нібито було домовлено під час його зустрічі з Дональдом Туском у листопаді на саміті Європейської політичної спільноти, додає газета.

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Агентство PAP підтвердило інформацію про візит Макрона в "урядових та президентських джерелах", додавши, що у французького лідера заплановані зустрічі з Туском і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зустріч президентів Франції та України Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом у суботу, 7 грудня, тривала 35 хвилин.

Зеленський після розмови з Трампом і Макроном сказав, що наполягає на "дієвих гарантіях" миру.

А обраний президент США заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.