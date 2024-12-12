Трамп "категорично проти" ударів ракетами США вглиб Росії
Новообраний президент США Дональд Трамп не розуміє, чому Сполучені Штати дали дозвіл Україні бити вглиб російської території американськими ракетами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Time у публікації, присвяченій визнанню Трампа людиною року.
Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва на російську територію.
"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо?", – запитав він.
Трамп також повторив, що хоче зупинити російсько-українську війну, тому що смерть такої великої кількості людей – це божевілля.
Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волтц у листопаді заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.
Нагадаємо, Трамп вважає, що ситуація на Близькому Сході не така складна, як в Україні.