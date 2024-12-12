Трамп "категорически против" ударов ракетами США вглубь России

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не понимает, почему Соединенные Штаты дали разрешение Украине бить вглубь российской территории американскими ракетами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Time в публикации, посвященной признанию Трампа человеком года.

Трамп раскритиковал Киев за запуск ракет американского производства на российскую территорию.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем?", – спросил он.

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Трамп также повторил, что хочет остановить российско-украинскую войну, потому что смерть такого большого количества людей – это безумие.

Избранный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Белого дома, конгрессмен от Флориды Майк Волтц в ноябре заявил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Напомним, Трамп считает, что ситуация на Ближнем Востоке не такая сложная, как в Украине.