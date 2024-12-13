У Канаді прокоментували жарти Трампа про країну як "51-й штат"

У парламенті Канади заявили, що нешанобливі жарти обраного президента США Дональда Трампа про Канаду як "51-й штат" не виглядають смішними.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Останній такий епізод стався після зустрічі Трампа із прем’єром Канади Джастіном Трюдо, про яку майбутній президент США розповів у своїй соцмережі, "понизивши" статус свого співрозмовника до "губернатора великого штату Канада".

Минулого місяця він теж жартував про Канаду як "51-й штат", а нещодавно згенерував за допомогою ШІ фото, де він стоїть на горі поруч із канадським прапором.

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Лідерка канадських "Зелених" Елізабет Мей сказала, що особисто не стежить за соцмережею Трампа, але такі жарти "не смішні".

"Це не смішно, і продовження цього у соцмережах все більше турбує мене", – зазначила вона.

Мей продовжила, що усім політикам у Канаді слід бути обережними з Трампом, гуртуватися і не давати приводу "експлуатувати нас і стверджувати про Канаду якісь речі, які не є правдою".

Під час свого першого президентства Трамп пропонував "купити Гренландію" – і тоді говорив цілком серйозно.