Трамп підтвердив інтерес США до купівлі Гренландії

У неділю президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про те, що його адміністрація розглядає можливість покупки Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами в Моррістауні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Трамп заявив, що Данія втрачає гроші, контролюючи Гренландію.

"По суті, це велика угода з нерухомістю. Багато що можна зробити. Це дуже шкодить Данії, тому що вони втрачають майже 700 мільйонів доларів на рік", - сказав президент США.

"Таким чином, вони зазнають втрат, а для Сполучених Штатів стратегічно це було б непогано. І ми великий союзник Данії, ми допомагаємо Данії, ми захищаємо Данію", - додав він.

"Я думаю про те, щоб поїхати туди. Я не обов'язково поїду туди, але я, можливо, поїду. Ми їдемо в Польщу, а потім ми можемо поїхати в Данію — зовсім не з цієї причини, але ми розглядаємо це. Хоча це не питання номер один", - додав він.

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Візит Трампа до Данії запланований на початку вересня.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія.

Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.

У МЗС Гренландії заявили Трампу, що острів не продається.