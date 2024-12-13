Премʼєр Фінляндії про ризик війни: Ми готові до найгіршого

Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо вважає реальними побоювання щодо втягнення його країни у війну, але переконаний, що вона готова до такого сценарію.

Про це він сказав в інтервʼю Yle, повідомляє "Європейська правда".

В Орпо спитали, чи боїться він, що Фінляндія вступить у війную

"Так, боюся. Тобто, опустімо слово "страх", але багато разів колеги запитують мене про це за кордоном, і я кажу, що ми не боїмося, але ми готові до найгіршого", – пояснив він свою думку.

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Премʼєр Фінляндії нагадав, що вже третій рік сусідня держава – Росія – веде незаконну загарбницьку війну.

"Тому ми повинні бути стурбовані. Нас залякують, але ми не боїмося, а мудрі готуються. Це урок, який Фінляндія винесла з нашої історії", – додав Орпо.

Він зазначив, що найбільше занепокоєний активними конфліктами у світі, такими як війна в Україні та ситуація на Близькому Сході, а також різноманітними операціями впливу, що спостерігаються останнім часом у Балтійському морі.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії назвав вкрай важливим, щоб міжнародне співтовариство продовжувало підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Фінські спецслужби також попереджали, що Росія активізувала шпигунську діяльність проти країни.