Премьер Финляндии о риске войны: Мы готовы к худшему

Финский премьер-министр Петтери Орпо считает реальными опасения относительно втягивания его страны в войну, но убежден, что она готова к такому сценарию.

Об этом он сказал в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

У Орпо спросили, боится ли он, что Финляндия вступит в войну

"Да, боюсь. То есть, опустим слово "страх", но много раз коллеги спрашивают меня об этом за рубежом, и я говорю, что мы не боимся, но мы готовы к худшему", – пояснил он свое мнение.

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Премьер Финляндии напомнил, что уже третий год соседнее государство – Россия – ведет незаконную захватническую войну.

"Поэтому мы должны быть обеспокоены. Нас запугивают, но мы не боимся, а мудрые готовятся. Это урок, который Финляндия вынесла из нашей истории", – добавил Орпо.

Он отметил, что больше всего обеспокоен активными конфликтами в мире, такими как война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке, а также различными операциями влияния, которые наблюдаются в последнее время в Балтийском море.

Ранее премьер-министр Финляндии назвал крайне важным, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Финские спецслужбы также предупреждали, что Россия активизировала шпионскую деятельность против страны.