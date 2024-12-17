В Італії очікують залученості до "динаміки переговорів" по Україні після приходу Трампа

Європейські союзники України очікують, що в разі ініціювання Дональдом Трампом після приходу до влади у США якогось "переговорного процесу" щодо України вони також будуть залучені до нього.

Про це в коментарі агентству ANSA сказав посол Італії в Україні Карло Формоза, повідомляє "Європейська правда".

Італійський дипломат наголосив, що ніхто не прагне миру більше, ніж Україна, яка щодня потерпає від наслідків повномасштабної російської агресії.

"І тому, виходячи з цього припущення, є надія з боку українського населення та керівництва, що з початком президентства Трампа, завдяки його рішучості, може бути фактично запущена динаміка переговорів", – додав він.

Реклама:

За словами Формози, ще належить побачити, "що вийде з нового підходу".

"Ми зараз перебуваємо на етапі визначення того, що це може бути, що, природно, також передбачає участь усіх союзників, включно з Європою, в плані того, що може бути остаточним рішенням", – зазначив посол.

Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні та веде обговорення з чинною адміністрацією США та українською стороною.

Нещодавно Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".