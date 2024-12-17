В Италии ожидают вовлеченности в "динамику переговоров" по Украине после прихода Трампа
Европейские союзники Украины ожидают, что в случае инициирования Дональдом Трампом после прихода к власти в США какого-то "переговорного процесса" по Украине они также будут привлечены к нему.
Об этом в комментарии агентству ANSA сказал посол Италии в Украине Карло Формоза, сообщает "Европейская правда".
Итальянский дипломат подчеркнул, что никто не стремится к миру больше, чем Украина, которая ежедневно страдает от последствий полномасштабной российской агрессии.
"И поэтому, исходя из этого предположения, есть надежда со стороны украинского населения и руководства, что с началом президентства Трампа, благодаря его решимости, может быть фактически запущена динамика переговоров", – добавил он.
По словам Формозы, еще предстоит увидеть, "что получится из нового подхода".
"Мы сейчас находимся на этапе определения того, что это может быть, что, естественно, также предполагает участие всех союзников, включая Европу, в плане того, что может быть окончательным решением", – отметил посол.
Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.
Недавно Трамп также заверил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса".