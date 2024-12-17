В Италии ожидают вовлеченности в "динамику переговоров" по Украине после прихода Трампа

Европейские союзники Украины ожидают, что в случае инициирования Дональдом Трампом после прихода к власти в США какого-то "переговорного процесса" по Украине они также будут привлечены к нему.

Об этом в комментарии агентству ANSA сказал посол Италии в Украине Карло Формоза, сообщает "Европейская правда".

Итальянский дипломат подчеркнул, что никто не стремится к миру больше, чем Украина, которая ежедневно страдает от последствий полномасштабной российской агрессии.

"И поэтому, исходя из этого предположения, есть надежда со стороны украинского населения и руководства, что с началом президентства Трампа, благодаря его решимости, может быть фактически запущена динамика переговоров", – добавил он.

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По словам Формозы, еще предстоит увидеть, "что получится из нового подхода".

"Мы сейчас находимся на этапе определения того, что это может быть, что, естественно, также предполагает участие всех союзников, включая Европу, в плане того, что может быть окончательным решением", – отметил посол.

Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.

Недавно Трамп также заверил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса".