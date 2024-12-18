ЗМІ: У Пентагоні кажуть про "сотні" вбитих або поранених військових КНДР у війні проти України

У Пентагоні вважають, що українські військові могли вбити або поранити "кілька сотень" військових, яких Північна Корея відправила на допомогу Росії у війні проти України.

Про це газета The New York Times повідомляє із посиланням на слова високопосадовця американського Міністерства оборони, передає "Європейська правда".

Як передає газета, військовий американський високопосадовець заявив, що українські війська вбили або поранили "кілька сотень" північнокорейських солдатів, яких відправили на допомогу Росії в її війні проти України.

За даними Пентагону, Росія зібрала об'єднані сили з 50 тисяч російських і північнокорейських військовослужбовців, щоб витіснити українські війська з прикордонного Курського району Росії.

Реклама:

Представник Пентагону заявив, що північнокорейці не були загартовані в боях, і що Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління, а також по позиціях піхоти.

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Нещодавно українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, північнокорейські підрозділи втратили щонайменше 30 солдатів убитими і пораненими.

А речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що за оцінками американської сторони, північнокорейські війська вперше вступили в бій разом з російськими силами в Курській області та зазнали втрат.

Також речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США наразі не мають підтверджень щодо перекидання нових підрозділів з Північної Кореї в Росію, однак не виключають такої можливості.