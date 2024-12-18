NYT: В Пентагоне говорят о "сотнях" убитых или раненых военных КНДР в войне против Украины

В Пентагоне считают, что украинские военные могли убить или ранить "несколько сотен" военных, которых Северная Корея отправила на помощь России в войне против Украины.

Об этом газета The New York Times сообщает со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны, передает "Европейская правда".

Как передает газета, военный американский чиновник заявил, что украинские войска убили или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат, которых отправили на помощь России в ее войне против Украины.

По данным Пентагона, Россия собрала объединенные силы из 50 тысяч российских и северокорейских военнослужащих, чтобы вытеснить украинские войска из пограничного Курского района России.

Реклама:

Представитель Пентагона заявил, что северокорейцы не были закалены в боях, и что Украина нанесла удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Недавно украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, северокорейские подразделения потеряли не менее 30 солдат убитыми и ранеными.

А представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что по оценкам американской стороны, северокорейские войска впервые вступили в бой вместе с российскими силами в Курской области и понесли потери.

Также представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США пока не имеют подтверждений относительно переброски новых подразделений из Северной Кореи в Россию, однако не исключают такой возможности.