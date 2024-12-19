Путін і Трамп очолили топ найпопулярніших іноземних лідерів у Греції

Господар Кремля Владімір Путін та обраний президент США Дональд Трамп виявились найбільш популярними іноземними лідерами в Греції.

Про це свідчить опитування компанії MRB, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на newsbomb.gr.

В опитуванні грецьких громадян з-поміж 11 іноземних лідерів Путін посів перше місце: 31,8% респондентів оцінили його позитивно, водночас майже 48% – негативно.

Трампа позитивно оцінили 29,8% опитаних громадян Греції, негативно – понад 44%. На третьому місці опинився президент Франції Емманюель Макрон з 27,7% позитивних оцінок і 42% негативних.

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У середині рейтингу уподобань грецьких громадян опинились китайський лідер Сі Цзіньпін (17,2% оцінюють позитивно, 37,9% – негативно) і президент України Володимир Зеленський (15,4% і 60,4%) та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (15,3% і 52,4% відповідно).

Найбільш негативно в Греції, згідно з опитуванням, оцінюють президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (80% негативних оцінок і тільки 6,5% позитивних).

Негативно оцінюються також канцлер Німеччини Олаф Шольц (56,8% негативних оцінок, 9,3% позитивних) та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (60,6% негативних оцінок, 11,8% позитивних).

Нагадаємо, опитування на замовлення Центру "Нова Європа" виявило, що понад 44% українців кажуть про довіру до обраного президента США Дональда Трампа, що суттєво більше, ніж в усіх європейських країнах.

Крім того, порівняно з минулим роком президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц найбільше "просіли" у рейтингу іноземних лідерів, яким довіряють українці, а єдиним з лідерів, для кого цей показник зріс, став президент Франції Емманюель Макрон.