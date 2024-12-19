Путин и Трамп возглавили топ самых популярных иностранных лидеров в Греции

Хозяин Кремля Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп оказались наиболее популярными иностранными лидерами в Греции.

Об этом свидетельствует опрос компании MRB, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на newsbomb.gr.

В опросе греческих граждан среди 11 иностранных лидеров Путин занял первое место: 31,8% респондентов оценили его положительно, в то же время почти 48% – отрицательно.

Трампа положительно оценили 29,8% опрошенных граждан Греции, отрицательно – более 44%. На третьем месте оказался президент Франции Эмманюэль Макрон с 27,7% положительных оценок и 42% отрицательных.

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В середине рейтинга предпочтений греческих граждан оказались китайский лидер Си Цзиньпин (17,2% оценивают положительно, 37,9% – отрицательно) и президент Украины Владимир Зеленский (15,4% и 60,4%) и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (15,3% и 52,4% соответственно).

Наиболее негативно в Греции, согласно опросу, оценивают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (80% негативных оценок и только 6,5% положительных).

Негативно оцениваются также канцлер Германии Олаф Шольц (56,8% негативных оценок, 9,3% положительных) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (60,6% негативных оценок, 11,8% положительных).

Напомним, опрос по заказу Центра "Новая Европа" показал, что более 44% украинцев говорят о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц больше всего "просели" в рейтинге иностранных лидеров, которым доверяют украинцы, а единственным из лидеров, для кого этот показатель вырос, стал президент Франции Эмманюэль Макрон.