Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що для ЄС підтримка України – це не благодійна допомога, а інвестиція у власну безпеку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Суспільному, передає "Європейська правда".

Каллас наголосила, що на підтримку України слід дивитись через призму безпеки, підкресливши, що підтримка України – "це не благодійна допомога, а справді інвестиція у власну безпеку".

"Отже, це дуже важливо, коли ми говоримо про продовольчу безпеку, коли ми говоримо про кібербезпеку, коли ми також згадуємо про міграцію – на все це ми також дивимося через призму безпеки", – сказала вона.

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Однак найважливішими є, за її словами, витрати на оборону.

"Оборонна промисловість важлива, тому що на європейській землі, в Україні, триває війна, і Путін не показує жодних ознак того, що він полишив свої цілі", – зазначила вона.

Також Каллас зауважила, що підтримка України – в інтересах США.

"Якщо Америку хвилює Китай, то вона повинна щонайперше хвилюватися через Росію. Ми бачимо, що Росія, Іран, КНДР та Китай працюють разом. А також бачимо, що Путін робить в інших країнах, реально посилюючи свій вплив", – пояснила вона.

Відтак, вважає топдипломатка ЄС, якщо США хочуть бути найсильнішою державою у світі – їм "врешті доведеться мати справу з РФ".

"І найлегший спосіб впоратися з цим – підтримати Україну, щоб вона виграла війну", – акцентувала вона.

Каллас також вважає, що США не припинятимуть допомагати Україні, тому що Київ має двопалатну підтримку у Конгресі.

На початку листопада угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан висловив думку, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку за нового президентського терміну Дональда Трампа.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС говоритиме зі США про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.