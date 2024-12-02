Топ-дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что для ЕС поддержка Украины – это не благотворительная помощь, а инвестиция в собственную безопасность.

Об этом она заявила в интервью Суспільному, передает "Европейская правда".

Каллас отметила, что на поддержку Украины следует смотреть через призму безопасности, подчеркнув, что поддержка Украины – "это не благотворительная помощь, а действительно инвестиция в собственную безопасность".

"Итак, это очень важно, когда мы говорим о продовольственной безопасности, когда мы говорим о кибербезопасности, когда мы также вспоминаем о миграции – на все это мы также смотрим через призму безопасности", – сказала она.

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Однако важнейшими являются, по ее словам, расходы на оборону.

"Оборонная промышленность важна, потому что на европейской земле, в Украине, продолжается война, и Путин не показывает никаких признаков того, что он оставил свои цели", – отметила она.

Также Каллас отметила, что поддержка Украины – в интересах США.

"Если Америку волнует Китай, то она должна в первую очередь волноваться из-за России. Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние", – пояснила она.

Поэтому, считает топ-дипломат ЕС, если США хотят быть самой сильной державой в мире – им "в конце концов придется иметь дело с РФ".

"И самый легкий способ справиться с этим – поддержать Украину, чтобы она выиграла войну", – акцентировала она.

Каллас также считает, что США не будут прекращать помогать Украине, потому что Киев имеет двухпалатную поддержку в Конгрессе.

В начале ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал мнение, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят поддержку при новом президентском сроке Дональда Трампа.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет говорить с США о важности сдерживания российской угрозы, поскольку она связана с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.