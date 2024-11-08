Орбан: Європа не може фінансувати війну в Україні без Трампа

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку за нового президентського терміну Дональда Трампа.

Про це він заявив у п’ятницю, 8 листопада, в ефірі громадського радіо, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Він нагадав про свої "миротворчі вояжі" до Києва, Москви та Пекіна влітку і сказав, що останні події підтвердили висновки його поїздок.

За словами угорського прем’єра, США нібито збираються "вийти" з війни, яку він вважає програшною.

Реклама:

Тому, мовляв, якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

"Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – підсумував він.

Нагадаємо, політдиректор та близький радник угорського прем’єра Балаж Орбан вважає, що Трамп мусить зателефонувати очільнику Кремля Владіміру, Путіну аби відкрити лінію зв’язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні.

Як відомо, Орбан першим у ЄС привітав Трампа із перемогою на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати. Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.