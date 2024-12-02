Шольц разом із Зеленським відвідав поранених українських військових
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Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 12:42 —
Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 12:42 —
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває з візитом у Києві, відвідав поранених українських військових в одній з лікарень.
Про це повідомляє n-tv, інформує "Європейська правда".
Разом із Шольцом був президент України Володимир Зеленський, який нагородив низку військових під час візиту.
Як зазначено, подальша програма візиту Шольца у Києві не розголошується з міркувань безпеки.
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Вранці 2 грудня Шольц прибув до Києва. Це його другий візит в Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.
По прибутті до української столиці канцлер заявив, що оголосить про "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".
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